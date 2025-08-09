Verso Leeds-Milan, le probabili formazioni: cambiamenti per Allegri

Oggi pomeriggio alle 16 ore italiane il Milan sarà impegnato in casa del Leeds per la penultima amichevole estiva. Il match, che si disputerà a Dublino, sarà visibile su DAZN.
Tutto pronto
Per questa partita mister Allegri ha deciso di adottare sempre il 4-3-3 come modulo, ma di variare i giocatori utilizzati.
Cambiamenti in campo
In porta ci sarà il neoacquisto Terracciano, mentre in difesa si vedrà per la prima volta Estupiñan. Ci sarà anche l’esordio di Jashari a centrocampo.
Ecco le probabili formazioni
LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu, Longstaff, Stach; nonto, Piroe, Aaronson. All. Farke
MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri.