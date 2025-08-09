Verso Leeds-Milan, le probabili formazioni: cambiamenti per Allegri
Verso Leeds-Milan, le probabili formazioni: cambiamenti per Allegri

Riccardo Focolari
MILANO
9 Agosto, 10:53
Oggi alle 16 ore italiane il Milan scenderà in campo contro il Leeds a Dublino. Ecco le probabili formazioni del match

Oggi pomeriggio alle 16 ore italiane il Milan sarà impegnato in casa del Leeds per la penultima amichevole estiva. Il match, che si disputerà a Dublino, sarà visibile su DAZN.

Tutto pronto

Per questa partita mister Allegri ha deciso di adottare sempre il 4-3-3 come modulo, ma di variare i giocatori utilizzati.

Cambiamenti in campo

In porta ci sarà il neoacquisto Terracciano, mentre in difesa si vedrà per la prima volta Estupiñan. Ci sarà anche l’esordio di Jashari a centrocampo.

Ecco le probabili formazioni

LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu, Longstaff, Stach; nonto, Piroe, Aaronson. All. Farke

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri.

