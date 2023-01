FORMAZIONI UFFICIALI Lecce-Milan: le scelte degli allenatori

Manca davvero poco alla sfida tra Lecce e Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali

Manca davvero poco al fischio d’inizio di Lecce-Milan , partita valida per la diciottesima giornata di campionato. Gli uomini di Pioli vogliono necessariamente vincere dopo il pareggio ottenuto nell’ultima giornata di Serie A e dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia. Dall’altra parte i padroni di casa stanno vivendo un bel periodo e nelle ultime cinque giornate hanno collezionato 11 punti.

Per la partita di oggi il Milan farà a meno dello squalificato Tonali. Mister Pioli ha deciso di tornare a utilizzare il solito 4-2-3-1 , con Tatarusanu tra i pali. La difesa sarà composta dalla coppia centrale Kalulu-Tomori , mentre a destra ci sarà Calabria e a sinistra Hernandez . La regia sarà affidata a Bennacer e a Pobega , chiamato a sostituire Sandro. Il tridente d’attacco vedrà schierato Saelemaekers a destra, Leao a sinistra e Diaz al centro, a supporto di Giroud unica punta.

Per i salentini invece c’è il ritorno in campo del capitano Hjulmand. La sfida verrà arbitrata da Daniele Orsato, con Pagliardini e Rossi come assistenti. Il quarto uomo è Massimi, mentre al VAR c’è Mazzoleni e Longo all’AVAR.