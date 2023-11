Verso Lecce-Milan: per la sfida di sabato è stato designato Abisso

L'AIA ha comunicato le designazioni per la dodicesima giornata di Serie A: a dirigere la sfida tra Milan e Lecce sarà l'arbitro siciliano

Sabato alle 15 i rossoneri sfideranno il Lecce al Via del Mare, per cercare di tornare alla vittoria dopo tre turni. L'AIA nel frattempo ha comunicato le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata.