Verso Lecce-Milan, brutte notizie per D’Aversa: un titolare non ci sarà

Dopo la vittoria con il PSG, il Milan tornerà in campo sabato per sfidare il Lecce al Via del Mare: il tecnico avrà un'assenza importante

Il Milansi è risollevato da un momento complicato, grazie alla vittoria in Champions League contro il PSG. Ora i rossoneri vogliono ripetersi anche in campionato, dove c'è da riscattare la sconfitta contro l'Udinese nell'ultimo turno.

Sabato alle 15 la squadra di Pioli affronterà il Lecceal Via del Mare, per la dodicesima giornata di Serie A. E in casa giallorossa nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie. Nella seduta di allenamento di ieri infatti si è fermato Pontus Almqvist.

Lo svedese ha accusato un problema muscolare e a oggi sembra difficile un suo impiego contro il Milan. Per D'Aversa questa sarebbe un'assenza importante. Almqvist infatti è reduce dal gol segnato alla Roma e in questa stagione ha segnato anche alla Lazio, dimostrando di avere il piede caldo contro le big. Intanto, parlando di mercato, grandissima attenzione. Clamoroso, sta girando una voce folle: "Ora il Milan sta pensando a..." <<<

