Milan, serve il rinnovo: il PSG non molla Rafel Leao

I parigini insistono per la stella rossonera. La contromossa del Milan è il rinnovo del contratto, Maldini e Massara vogliono blindarlo.

Il Paris-Saint Germain non molla Rafael Leao . Il portoghese ha stupito tutti con una stagione da fuoriclasse che non è passata inosservata agli occhi dell'ex Milan Leonardo , attuale direttore sportivo dei transalpini. Il numero 17 rossonero si è preso in mano il Diavolo a suon di dribbling e giocate. Il lusitano è il secondo in Europa per dribbling riusciti - davanti c'è solo Saint-Maximin - e anche nell'ultima sfida di campionato è stato dominante servendo a Tonali due assist straordinari.

Imprevedibile, forte tecnicamente ed esplosivo, è il giocatore che tutte le squadre vorrebbero avere nei propri undici titolari. Questo basta e avanza già come biglietto da visita per attirare l'interesse dei francesi che, però, hanno anche un altro motivo per provare l'assalto. Come riportato da Marca e da AS, Kylian Mbappé è sempre più vicino al Real Madrid. I francesi per sostituirlo potrebbero puntare tutto su Rafa Leao ma il Milan è stato chiaro: servono 70 milioni di euro o altrimenti non se ne farà nulla. I parigini non sono gli unici interessati e la concorrenza è tanta. Anche il Barcellona e il Manchester City sarebbero pronti a fare follie. Gli inglesi in merito all'interesse rossonero per Riyad Mahrez avrebbero chiesto informazioni su Leao per aprire all'affare e questo è uno dei motivi che ha chiuso le porte all'arrivo dell'algerino a Milanello.