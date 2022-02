Sconcerti:”Leao?E’ possibile che fra un paio di stagioni sia tra i migliori”

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha analizzato le prestazioni di Rafael Leao.

"Oggi Leao è uno dei talenti più fini del calcio mondiale. [...] Le qualità ci sono tutte e sono quasi senza riscontri. Leao viene spesso paragonato a Thierry Henry per le lunghe traversate in dribbling sulla fascia sinistra [...]. La leggerezza è la stessa, il passo diverso, la conclusione anche di più. Leao ha un passo più corto, più pieno di curve. [...] è attaccante sublime ma segna ancora poco. [...] In sostanza Leao è una seconda punta, prepara il gol agli altri e segna abbastanza per conto suo. Un secondo attaccante ideale. È in un momento di crescita, questo gli porta più continuità, sta facendo progressi su tutto.