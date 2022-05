Leao: “Dobbiamo essere uniti con i tifosi per arrivare all’ obiettivo finale”

Oggi alle ore 15:00 il Milan di Pioli ha affrontato la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A.

Oggi alle ore 15:00 il Milan di Stefano Pioli ha affrontato la Fiorentina di Vincenzo Italiano , nel match valido per la 35esima giornata di Serie A . La gara è terminata 1-0 per i rossoneri grazie al goal del solito Rafael Leao , arrivato agli sgoccioli del secondo tempo. Vediamo insieme le parole dei protagonisti della gara ai microfoni di Dazn.

Sull esultanza come si fa rimanere cosi calmi?

"Se hai tanta ansia poi hai nervosismo. Un goal per la famiglia e per la mia squadra".

"Un ansia buona perché siamo in un momento bello. Dobbiamo essere uniti anche con i tifosi per arrivare all' obiettivo finale".