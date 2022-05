Ad Top Palyer Academy: “Leao? Per 100 milioni lo venderei subito”

L'ad della Top Player Academy Luigi Foscale ha parlato del Milan dopo lo Scudetto vinto, ma anche di alcuni protagonisti

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programam targato Maracanà ha parlato l'ad della Top Player Academy Luigi Foscale il quale si è espresso sul Milan campione d'Italia dopo la stupenda annata.

Sullo Scudetto vinto

"Si critica il Milan perché non avrebbe avuto una squadra sufficientemente forte. Il Milan però ero convinto che vincesse soprattutto per il gruppo. I giocatori li dobbiamo creare e formare. Ci sono dei talenti qui e dobbiamo aspettare e formarli. In Italia manca la pazienza. Dobbiamo tornare a un calcio forte, serve per questo formare i giocatori. Il Milan ha vinto meritatamente ed è la più giovane. E' la dimostrazione che il calcio può essere riscritto con giovani di talento. Maldini è un grandissimo esempio ed ha azzeccato scelte tecniche che si sono rivelate vincenti, nonostante avesse avuto stampa, tifosi e opinione pubblica contro. Si può aprire un ciclo nuovo per il Milan e il calcio italiano".

Se ci sono seconde linee

"Non credo ci siano seconde linee. Tonali per esempio è il futuro. Per me il Milan può arrivare tra le prime otto d'Europa e arrivare anche più avanti".

Infine su una improbabile partenza di Rafael Leao

"Se arrivasse un offerta per Rafael Leao io la accetterei subito e andrei a prendere un top player in attacco con più esperienza. Nicolò Zaniolo? No, non è da Milan. Se si vuole vincere, l'esperienza in Champions League servirebbe molto. Con Rafael Leao, visti i casi di parametri zero precedenti, sarebbe da fare cassa". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove durante il consueto programam targato Maracanà ha parlato l'ad della Top Player Academy Luigi Foscale. <<<Parlando invece di mercato, attenzione ad una possibile partenza. Un top club bussa alla porta e sarebbe pronto ad offrire addirittura 120 milioni di euro!>>>