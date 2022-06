Leao-Milan rischia di saltare: rinnovo in crisi! Ecco cosa blocca la trattativa

Leao ancora al Milan. Questo sperano i tifosi rossoneri in primis ma non solo, tutto il mondo milanista. Ma i pericoli ci sono e sono reali

Redazione Il Milanista

Rafeal Leao altro non è che la luce più luminosa dell'ultimo Scudetto. Per carità, non è stato l'unico, ovvio. Il merito non spetta solamente a lui. Ma se andiamo a notare nel dettaglio l'andamento delle ultime giornate, la firma sui gol l'ha (quasi) sempre messa lui. Una costanza ed una capacità di bucare la rete davvero impressionante per l'esterno lusitano. Non a caso il suo valore di mercato è schizzato alle stelle. E proprio per questo, il rischio di non vederlo più incantare San Siro è piuttosto elevato. Urge procedere. Urge rinnovargli il contratto.

Maldini e Massara per nessuna ragione al mondo vogliono ripetere un Donnarumma, Calhanoglu e Kessié bis. Bisogna fermare sul nascere questo pericolo. Anche perché i top club europei attendono sornioni l'evolversi della situazione. E a tal proposito ci sarebbero, come riporta La Gazzetta dello Sport, delle importanti novità per il mondo rossonero. Novità molto buone ma anche molto negative.

Iniziamo da quelle buone. Il Diavolo ha già impostato un'idea base per il suo nuovo contratto da calciatore rossonero. Il tandem direzionale non vuole rischiare di perderlo, dunque si pensa ad un contratto lungo. Molto lungo. Precisamente con scadenza nel giugno 2027: un quinquennale per fugare ogni dubbio. E non finisce qui: l'idea è quella di impostare anche una clausola rescissoria molto alta. Proprio per evitare un suo addio. Come a dire: "Volete Leao? Bene, non c'è problema: fatemi ricco ed io ve lo lascerò". Ma allora cos'è che blocca il suo rinnovo?

Ora spazio a quelle negative. Perché Leao rischia di saltare? Nessun tifoso lo sognerebbe, peggio: molti ci fanno addirittura gli incubi. Ma il rischio c'è ed è reale: fondamentalmente per due motivi. Il primo riguarda la scelta del procuratore: un avvocato francese valido sì, ma senza alcuna esperienza nel mondo del calcio. E il secondo è che lo Sporting Lisbona, suo vecchio club, ha in essere un risarcimento nei confronti dell'iberico. E ciò che spaventa è la cifra: ben 20 milioni di euro. Tanti, forse troppi. Pure per Leao. Per questi due - ma estremamente delicati - motivi il rinnovo di Leao è più in dubbio che mai. Palla a Maldini e Massara: riusciranno a superare quest'ennesimo ostacolo?