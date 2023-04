Marcolin: “Leao in versione Champions. Sotto porta è diventato cinico”

“Il Milan ora deve pensare al campionato e riprendere il suo percorso, occhio perché la storia del Lecce dice che è stato grande con le grandi… Rebic del riabituarsi a fare quel ruolo da punta: ha fisicità, tecnica, colpo di testa, può giocare lì. La Champions? E’ difficile non pensarci: il Milan non guadagna la finale da 16 anni, il pensiero va lì. Ma oggi il Milan non può sbagliare per riprendersi il quarto posto, e il risultato di oggi dell’Inter può essere stato anche uno stimolo. Oggi il Milan avrà un impatto di pressione e aggressività”.