Milan: Giù le mani da Leao. Spunta la clausola da 150 milioni

Rafael Leao si è preso sulle spalle il Milan e lo ha portato a vincere il suo diciannovesimo scudetto. Ma occhio alla clausola da 150 milioni

Ma c’è un passaggio di fondamentale importanza che va tenuto sempre in considerazione per quanto concerne il futuro di Leao. Stando alle ultime notizie nel contratto del calciatore sarebbe presente una clausola rescissoria stipulata al momento del suo trasferimento in rossonero dal Lille. Valore? 150 milioni di euro. Ed è quella la cifra necessaria per provare a portare via il talento classe 1999 dal club di via Aldo Rossi. Diversi club europei si sono attivati per chiedere informazioni al suo agente Mendes. Per momento il Milan resta fiducioso di arrivare a un accordo con il ragazzo per prolungare il contratto fino al 2026. E in caso contrario c’è una clausola che mette al riparo il club da possibili sorprese.