MILANO – Il Milan perde un pezzo importante in vista della gara di Napoli, fondamentale nel proseguo di questo ottimo inizio di stagione. Rafael Leao ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni per valutare ulteriormente l’infortunio. Il portoghese salterà sicuramente il Napoli, e non solo. Sarà fuori anche nelle partite della settimana successiva.