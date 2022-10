Milan, Leao e Giroud le due armi per battere la Vecchia Signora

Il Milan sarà impegnato oggi pomeriggio alle 18 a San Siro contro i bianconeri. Ecco le due armi dei rossoneri per fermare gli avversari.

Redazione Il Milanista

Oggi alle 18 a San Siro andrà in scena l’attesissimo big match tra Milane Juve, gara valida per la nona giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano a questa partita in due modi completamente diversi. I rossoneri sono reduci dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Chelsea e vogliono riscattarsi immediatamente. I bianconeri invece vengono da due vittorie consecutive, una in campionato e una in Europa. Si prospetta una partita molto avvincente, con due formazioni che sanno di non poter sbagliare.

Per vincere questo scontro il Milan sa di dover schierare la migliore formazione possibile. Le armi in più per battere la Vecchia Signora sono Leao eGiroud. Il portoghese è il giocatore che ha preso parte a più gol nella Serie A nel corso del 2022 (11 gol e 11 assist). Durante questa stagione invece ha già messo a segno quattro gol e quattro assist, numeri che per ora non hanno eguali nel campionato italiano. Proprio Leao ha segnato alla Juventus nei due precedenti di San Siro: è andato a segno nel luglio 2020 e ha fornito un assist nel gennaio 2021.

Altro grande protagonista di questo inizio di stagione è Olivier Giroud. Il francese ha preso parte a quattro degli ultimi cinque gol segnati dai meneghini in casa e, se dovesse essere schierato titolare oggi pomeriggio, arriverebbe a 50 presenze con la maglia rossonera tra tutte le competizioni. Il Milan spera in questa eccezionale coppia d’attacco per poter fermare l’avanzata bianconera.