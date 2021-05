Le ragazze rossonere strappano il pass per la Champions

MILANO – Le rossonere, in campo con il nuovo Home kit PUMA, per la prima volta nella loro storia conquistano il traguardo della qualificazione in Champions League. Decisivo il pareggio per 0-0 in casa del Sassuolo, avversario diretto...

MILANO - Le rossonere, in campo con il nuovo Home kit PUMA, per la prima volta nella loro storia conquistano il traguardo della qualificazione in Champions League. Decisivo il pareggio per 0-0 in casa del Sassuolo, avversario diretto lungo tutto il campionato per questo obiettivo. Alla fine, per le ragazze di Ganz, è esplosa la festa. Il secondo posto è infatti definitivamente blindato.

LA CRONACA DI ACMILAN.COM - Tra le novità di formazione, Babb in porta a rimpiazzare la squalificata Korenčiová e Grimshaw in attacco al posto di Dowie. Diavolo in campo con il nuovo Home kit PUMA. Posta in palio alta, le squadre partono con prudenza. La prima conclusione (a lato) è di Hasegawa al 10', si ribalta l'azione e Babb respinge su Santoro. Una delle rarissime occasioni del Sassuolo, che comunque mantiene la gara in equilibrio. Il Milan inizia a mancinare gioco e azioni offensive, soprattutto al 25' quando Hasegawa servita da Giacinti la piazza di piatto destro e colpisce il palo. Continuano gli attacchi: al 34' diagonale di Grimshaw fuori di un soffio, al 39' Hasegawa impegna il portiere e poi Grimshaw di testa non inquadra lo specchio, al 45' pericolosa anche Giacinti. Duplice fischio.

Nella ripresa la rossonere ricominciano ancora più determinate. Al 53' botta di Giacinti e grande parata di Lemey, al 60' girata imprecisa di Grimshaw. Al 63' la stessa Christy ha una clamorosa chance: dopo avere sottratto il pallone a Lemey, calcia a botta sicura e a porta spalancata da pochi passi ma Filingeri riesce a salvare. Che brivido al 68', la deviazione al volo di Bugeja spizza il palo. Passano paura e minuti, la gara rimane tesa e in bilico. Via via si spengono le emozioni, anche a causa della stanchezza, il Diavolo finisce senza cambi e al triplice fischio.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 0-0

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Lenzini, Filangeri, Orsi (13'st Monterubbiano), Philtjens; Santoro (42'st Battelani), Mihashi, Tomaselli; Cambiaghi (13'st Pondini); Pirone, Bugeja. A disp.: Lauria; Brundin, Pellinghelli; Brignoli, Giurgiu; Ferrato. All.: Piovani.

MILAN (3-5-2): Babb; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Vero, Jane, Hasegawa, Tucceri Cimini; Giacinti, Grimshaw. A disp.: Piazza; Rizza, Spinelli; Čonč, Mauri, Rask; Dowie, Salvatori Rinaldi, Tamborini. All.: Ganz.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Ammonite: 6'st Orsi (S), 33'st Babb (M), 40'st Bugeja (S).