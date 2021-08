Le prossime mosse di mercato del Milan

Gli addii di Jens Petter Hauge e di Mattia Caldara portano ossigeno alle casse del Milan. Ora Maldini potrà completare la rosa di Pioli

Il primo rinforzo a cui lavorerà il management rossonero è il trequartista . Il duo mercato è conscio, infatti, che per tutti gli impegni della prossima stagione non potrà bastare il solo Brahim Diaz. E per questo servirà l'ingaggio anche di un altro giocatore.

B come Bergamo, città da dove potrebbe il rinforzo per Stefano Pioli. Si tratta di Josef Ilicic, pupillo del d.s. Massara. Gasperini, recentemente ha parlato in conferenza stampa del futuro del classe '88: "Ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione, ha fatto la preparazione in modo straordinario. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo di più, è in ottima salute e non ha saltato neanche un minuto di allenamento. Sì sta preparando perché ha voglia di trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante". L'accordo con il giocatore c'è già da qualche giorno. Resta invece ancora aperto la questione accordo con l'Atalanta. I bergamaschi chiedono 8 milioni di euro. Una cifra che il Milan può soddisfare senza problemi, ma prima di colmare la richiesta Maldini e Massara proveranno a offrire un piccolo indennizzo e la rinuncia al bonus della rivendita di Pessina.