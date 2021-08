Ilicic è il più vicino al Milan: Di Marzio conferma i dialoghi tra le parti

È Josip Ilicic il nome più vicino al Milan nelle ultime ore, arrivano conferme anche da Giancluca Di Marzio sui dialoghi in corso.

Si fa sempre più strada il nome di Josip Ilicic per la trequarti rossonera. Il fantasista sloveno ha già comunicato all'Atalanta la sua volontà di provare una nuova esperienza, complice anche il suo rapporto ormai logoro con Gian Piero Gasperini. Gli orobici, però, non hanno nessuna intenzione di regalare il giocatore, e chiedono una cifra vicina ai 7 milioni per liberarlo e permettergli di trasferirsi in rossonero. Maldini e Massara, dal canto loro, non vogliono spendere una somma così importante per un giocatore che ha già 33 anni, e per questo motivo si sono presi del tempo per valutare la situazione. Il giocatore, invece, ha già dato la sua disponibilità e vorrebbe al più presto raggiungere Milano.