Fissato l’incontro con il Chelsea per Bakayoko: il Milan vuole il ritorno

Il ritorno di Bakayoko resta un obiettivo del Milan, a breve ci sarà l'incontro con il Chelsea per parlarne.

Le priorità del mercato del Milan continuano ad essere l'acquisto di un terzino destro che possa far rifiatare Davide Calabria e un fantasista che affianchi il nuovo numero 10 Brahim Diaz. Per il primo ruolo il preferito resta sempre Diogo Dalot, ma le trattative con il Manchester United si stanno rivelando più difficili del previsto. Gli inglesi non hanno nessuna intenzione di aprire al prestito con diritto di riscatto, a meno che non si tratti di un prestito oneroso da almeno 5 milioni di euro. Ipotesi al momento non avallata dalla dirigenza del Milan, che nel frattempo ha bloccato Odriozola del Real Madrid. Per la trequarti invece sono tanti i profili seguiti, con Josip Ilicic che al momento sembra il più vicino a vestire la maglia rossonera. C'è già l'accordo con il fantasista sloveno, mentre manca ancora quello con la dirigenza orobica.