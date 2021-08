Iacobellis: “Isco scommessa affascinante per il Milan. E stasera..”

Ecco le parole del corrisponde per l'Italia di Sport, noto quotidiano sportivo, Giacomo Iacobellis a MilanNews.it

Il corrispondente italiano per Sport, noto quotidiano iberico sportivo, Giacomo Iacobellis è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it degli obiettivi di mercato del club rossonero e del match di questa sera contro il Valencia.

Oggi Valencia e Milan si affronteranno in un'amichevole. Come arrivano le due squadre alla partita e chi vede come favorita? - "Il Valencia arriva con grandi difficoltà e tante polemiche per un mercato che stenta a decollare. Le prime amichevoli sono andate bene e mister Bordalas sta provando a riportare entusiasmo, ma la squadra è ancora incompleta e la piazza ha rotto con Lim. Il Milan è favorito per oggi".

Isco è in uscita dal Real Madrid è stato accostato anche al Milan. Pensa che sia il rinforzo giusto per una squadra come il Milan? - "Isco sarebbe una scommessa veramente affascinante per il Milan e per la Serie A. Giocatore con un tasso tecnico altissimo che potrebbe rappresentare il perfetto erede di Calha sulla trequarti. Isco ha bisogno di fiducia e di un progetto pluriennale, se il Milan gli offre un buon progetto può convincerlo".

Fra i giocatori in uscita dal Real c'è anche Dani Ceballos, che verrà ceduto sebbene preferisca restare in Spagna. Il Milan è ancora in corsa per prenderlo? - "Dani Ceballos è un giocatore che piace moltissimo a Maldini. I rapporti tra Milan e Real sono ottimi, ne hanno parlato molte volte. Oggi però il giocatore vuole convincere Ancelotti e solo se dovesse bocciarlo cercherà una nuova squadra a fine mercato. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto".

Dopo un'ottima stagione, il Milan ha ripreso Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid. Secondo lei potrà confermarsi ad alti livelli? - "Brahim è un giocatore che, come dicono in Spagna, vive una racha positiva. L’ho visto con molta più fiducia e consapevolezza in queste prime amichevoli, gli impegni con la nazionale under 21 lo hanno galvanizzato. Il Real Madrid crede molto in lui, potrà essere un protagonista al Milan".