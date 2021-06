Le parole del Milan sul mondo Esports

Ecco il pensiero dell’Ac Milan sul mondo Esports: “Il calcio del campo e gli Esport possono dialogare e crescere insieme. Il legame importante per il futuro tra il gioco del calcio e il mondo gaming, fra le emozioni dei protagonisti...

"Il calcio del campo e gli Esport possono dialogare e crescere insieme. Il legame importante per il futuro tra il gioco del calcio e il mondo gaming, fra le emozioni dei protagonisti delle partite e Twitch, è stato ribadito da Round One Warming Up, con un webinar dal titolo Calcio reale e virtuale, modalità nuove e consolidate per dialogare con i fan, organizzato da IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia.