Milan, queste le armi in più dei rossoneri per battere i gialloblù

Questa sera il Milan affronterà il Verona per la decima giornata di campionato. Ecco come i rossoneri possono fermare i gialloblù.

Redazione Il Milanista

Il Milan torna a giocare in Serie A. Questa sera i rossoneri saranno impegnati a Verona per la decima giornata di campionato e la voglia dei meneghini è di dimenticare quanto successo nell’ultima sfida di Champions League. Gli uomini di Pioli sono consapevoli di dover reagire. Ottenere i tre punti in trasferta sarebbe fondamentale, soprattutto per continuare il trend di vittorie consecutive in campionato. I Campioni d’Italia dovranno affrontare un Verona che ha appena cambiato allenatore, alla ricerca di riscatto davanti ai propri tifosi (avendo perso le ultime cinque gare interne). In attesa della sfida, vediamo quali potrebbero essere i fattori decisivi del match.

L’Hellas arriva alla sfida del Bentegodi reduce da due sconfitte di misura, ottenute entrambe nei minuti di recupero. I gialloblù hanno perso per 2-1 i match contro Udinese e Salerno e -sempre nei minuti finali- è arrivata la rete della sconfitta contro Fiorentina e Lazio. Dall’altra parte invece il Milan ha vinto all’ultimo la sfida contro l’Empoli terminata 3-1, dimostrando di poter cambiare risultato fino al fischio finale. Per vincere il match, mister Piolifarà affidamento sulla solida coppia di centrocampo formata da Tonali e Bennacer. L’algerino si occupa di possesso e posizione in mezzo al campo, mentre Sandro offre corsa e inserimenti per i compagni. Proprio Tonali ha segnato una bellissima doppietta nell’ultima vittoria ottenuta contro il Verona.

Inoltre Pioli farà affidamento anche sul ritrovato Messias. La fantasia del brasiliano può essere una vera arma in più per i rossoneri, combinata con l’esplosività di Leao e con il dribbling nello stretto di Diaz. I meneghini dovranno essere bravi a non soccombere alla pressione avversaria e a sorprendere le uscite difensive degli scaligeri. Infine il Milan dovrà essere bravo anche a superare la linea di pressione dell’Hellas, realizzando scambi rapidi e precisi. La partita potrebbe essere decisa in base ai duelli individuali vinti.