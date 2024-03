Lazetic: “Spero di tornare al Milan, è il mio obiettivo”

Marko Lavetic ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo obiettivo di tornare a giocare al Milan

Giulia Benedetti Redattore 26 marzo - 19:26

L’attaccante del Milan in prestito al Fortuna Sittard, Marko Lazetic, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com. Sul prestito: "Andare via in prestito non è mai facile. Il mio obiettivo è quello di migliorare ogni giorno grazie al duro lavoro. Spero di tornare al Milan. A volte bisogna fare la gavetta prima di giocare al Milan. Se il mio obiettivo è tornare per fare il titolare? Assolutamente sì, al 100%”.

Sul tornare in rossonero: “Spero di poter tornare al Milan il prima possibile, ma sono consapevole del fatto che ci sono ancora alcuni step da fare. Io farò di tutto per continuare a migliorare. Ma prendo le cose come vengono, penso alla giornata e poi vediamo”.

Sulla gavetta: “Da quando sono andato via sono migliorato in tre cose: lavoro più sodo, ho capito come stare in certi ambienti e sono cresciuto in esperienza. Questo non significa che prima non davo tutto. Chi mi conosce sa che sono un grande lavoratore. Ma sono ancora giovane e fisicamente devo ancora crescere. Se continuo così posso diventare un grande giocatore".

