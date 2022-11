Straripante Lazetic: con la Nazionale si trasforma e segna ancora!

Incredibile Marko Lazetic. Il giocatore rossonero classe 2004 è arrivato a Milano ormai quasi un anno fa e negli ultimi 12 mesi le sue chances con la maglia del diavolo non sono state molte. Qualche spezzone di partita nel corso della scorsa stagione, dove Lazetic non è però riuscito a lasciare il segno. Il 18enne serbo quando va in Nazionale si trasforma.

Il comunicato del Milan sulla sua ultima prestazione in Nazionale

“Segna ancora Marko Lazetić e vince nuovamente la Serbia U19, che batte per 2-0 i pari-età della Norvegia nello scontro diretto al vertice del Gruppo 10 di qualificazione agli Europei U19. L'attaccante rossonero classe 2004, capitano della selezione, ha segnato il gol del provvisorio 1-0 al 57' con un tocco di destro in area di rigore. Per Marko diventano così 7 gol in 10 presenze in nazionale nel 2022, 3 nelle ultime 3 partite giocate. Nel finale spazio in campo anche per Jan-Carlo Simić, in gol nella partita precedente con San Marino”.