Milan, Marko Lazetic fa fatica anche al Fortuna Sittard: ecco i dati

Marko Lazetic è ancora ad oggi un calciatore del Milan. Il giovane attaccante classe 2002, milita in prestito in Eredivisie al Fortuna Sittard, dopo l'esperienza in Austria all'Altach nella seconda parte della scorsa stagione. Dopo l'arrivo in Italia, nella scorsa sessione invernale, il ragazzo ha trovato pochissimo spazio in prima squadra, finendo a giocare con la Primavera.

L'avventura in Eredivisie non sta andando di certo a gonfie vele e l'esplosione di Lazetic ancora non è avvenuta. Per lui tra campionato e coppa solamente 9 partite giocate di cui appena 3 dal primo minuto. Nessun gol e nessun assist all'attivo: l'unica nota è un'ammonizione.

