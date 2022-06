Lang: “Non ho alcun accordo con il Milan. Voglio continuare a crescere”

MONDIALI – «Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Vedo solo benefici in vista del Mondiale».

Il 22enne attaccante si è messo in grandissima evidenza in questa stagione dimostrando di avere nei piedi gol e assist (oltre 15) nell’ultima stagione. Lang è un giocatore che nasce come trequartista ma che preferisce giocare da esterno offensivo su tutte le fasce con maggiore preferenza per la fascia sinistra. Dotato di un grandissimo controllo del pallone e di una visione di gioco davvero clamorosa, è in grado di mettere sempre in ritmo i suoi compagni di squadra. Tra i bonus ci sono i calci piazzati in cui ha sempre fatto vedere di essere un maestro. Esperto nell' uno contro uno è il classico calciatore in grado di creare superiorità.