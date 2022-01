Linea verde: per l’estate il Milan ci prova per due profili

La società rossonera ci prova per due giocatori giovani in vista dell'estate. Ecco di che profili si tratta.

Per rinforzare subito la coperta difensiva del Milan piacciono Thiaw dello Schalke 04 e Maxime Estevè del Montpellier. Per entrambi, però, la pista si sta raffreddando in quanto entrambe le squadre proprietarie del cartellino dei due giocatori chiedono troppo per lasciarli partire. In particolare tra Thiaw e il Milan ci sarebbe anche un accordo . Il giocatore, secondo alcune fonti, forzerà la mano per far si che lo Schalke abbassi le pretese economiche. Tra domenica sera e lunedì mattina avremo più certezze a riguardo.

Per il mercato estivo che aprirà i battenti a giugno il Milan sta battendo diverse piste. Lang per l'attacco e Botman per la difesa sono due profili che piacciono. La società rossonera vorrebbe chiudere per entrambi per consegnare a Stefano Pioli due pedine giovani ma di spessore in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport Paolo Maldini è convinto delle loro doti e non mollerà facilmente la presa. Noa Lang sarebbe un ottimo acquisto per la trequarti. Sven Botman, invece, un profilo di qualità ed esperienza per la difesa. Entrambi i giocatori hanno una carta d'identità che mostra tutta la loro gioventù. Perfettamente in linea con il diktat della società di via Aldo Rossi la quale sta puntando su giovani forti. Il Milan è dunque alla finestra per Lang e Botman e conta di trovare un accordo quanto prima con le due società proprietarie dei cartellini. Noi ovviamente vi terremo aggiornati in merito a questa situazione che è sempre in divenire.