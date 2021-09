Lanciare Messias si può fare: ecco perchè puntare su di lui…

Nello scorso anno a Crotone, Junior Messias, nuovo acquisto del Milan, è stato il brasiliano con più dribbling completati nei top 5 campionati europei.

AndersinhoMarques, giornalista di MondoSportivo Brasil, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di Milannews.it di JuniorMessias: "Messias è un ragazzo che si è formato da solo, può assolutamente contribuire al progetto Milan. Ha talento, tecnica, conosce il calcio in tutte le sue forme. Con Pioli può fare il salto di qualità definitivo. La sua storia lo conosciamo, il suo passato in Serie D lo ha formato soprattutto a livello caratteriale, perché in quelle categorie il calcio è un contorno alla vita vera, che è fatta di lavoro per poter inseguire i tuoi sogni. A Crotone, poi, ha dimostrato di meritare la massima categoria. E ora, il Milan e la Champions League. In Brasile sono estasiati: e la storia di un ragazzo che prende le sue cose e parte per trovar fortuna in Italia, facendo ciò che più gli piace. Un esempio per i bambini, il lavoro e l'impegno pagano sempre".