La Ferla: “De Ketelaere attira l’attenzione dei top club europei”

In vista di questo inizio di campionato e gli ultimi 15 giorni di calciomercato, la redazione di MN ha contattato in esclusiva l'agente di mercato Jano La Ferla . Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni:

"E' un mercato ormai in cui si esce dai costi di qualche anno fa e si approfitta degli esuberi delle altre squadre fino all'ultimo giorno di mercato. De Ketelaere è un giocatore che finora all'estero ha ben impressionato e ha attirato l'attenzione dei top club europei, non solo del Milan".

"E' stato un buon acquisto. Ha avuto un pre-campionato molto importante, ma i veri acquisti rimangono due: le conferme di Leao, che ha avuto diverse richieste, e quella di Tonali, su cui non c'erano grossi dubbi".

A centrocampo il Milan ha perso Kessie, che ancora non è stato sostituito.

"Il Milan punta sul campionato importante di Tonali, che lo scorso anno è stato una delle colonne portanti del Milan per la vittoria dello Scudetto. Le conferme di Tonali e Leao è come se fossero stati due acquisti importanti, anche quella di Bennacer. La società è sempre vigile sulle possibili occasioni di mercato e Onyedika potrebbe essere un ottimo colpo. Il Milan ha vinto il campionato non grazie alle stelle, ma l'ha vinto giornata dopo giornata grazie al gruppo. Nonostante lo scetticismo generale, i rossoneri sono stati squadra e con il gruppo hanno colmato quel Gap che li ha portati a vincere il titolo".