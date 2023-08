Kvaratkshelia: “Di Leao mi piace la sua umiltà e la sua semplicità”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il giocatore del Napoli Khvicha Kvaratkshelia che su Rafael Leao ha detto: “Mi piace la sua semplicità, la sua umiltà. Sul campo è un campione e fuori non è da meno. Lo rispetto tanto, mi ha reso felice con quel gesto così gentile e dicendo che ero un ‘crack’. Ci siamo scambiati la maglia e io gli ho augurato il meglio, perché se lo merita davvero”.

Sull'ultima partita contro i rossoneri

“Sapevamo che era una partita importante, contro un avversario che sta conducendo una grande stagione. Le parole provenienti da fuori ci hanno fato un energia in più, questo è il Milan. Per quanto riguarda l’esultanza mi piace rispondere in campo, tutto quello che succede fuori mi dà tanta carica. Ho passato due mesi complicati e sono felice di essere tornato al gol. La partita in Champions League sarà tutta un’altra storia, ora dobbiamo tenere la testa all’Empoli. Sono un grande fan di Kvara, con cui ho scambiato la maglietta a fine partita“. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il giocatore del Napoli Khvicha Kvaratkshelia. <<<Qui Milanello: oggi di nuovo in campo. Si vedranno anche i nuovi acquisti!>>>