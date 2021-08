Krunic a MTV: “Bello giocare con i tifosi. Siamo pronti”

Ecco le parole di Rade Krunic ai microfoni di MilanTv pronunciate nel prepartita di Sampdoria - Milan prima giornata di Serie A

Tra poco il Milan scenderà in campo ma prima del fischio di inizio il centrocampista dei rossoneri Rade Krunic, schierato a sorpresa da Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole:

Si ricomincia, come state fisicamente? - “Ci siamo preparati alla grande, conosciamo il mister da tempo ed è il nostro grande vantaggio. Abbiamo avuto tempo, ci siamo preparati soprattutto per questa prima partita che per ora è la più importante”.