Krunic a DAZN: “Siamo i più forti. Nasco mezzala, ma gioco ovunque”

Ecco le parole di Rade Krunic ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio di inizio di Sampdoria Milan

Sulla gara di oggi: "Non vedevamo l’ora di ricominciare, oggi sarà particolare perché è da tempo che non giochiamo davanti ai tifosi. Saremo in trasferta, ma sarà bello giocare in uno stadio non pieno ma al 50%, è una cosa importante".