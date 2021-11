Kramaric talento per il Milan, l’agente: “Lo vedrei bene in Italia”

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, specie puntando talenti che possano presto esplodere.

ALLA RICERCA DI UN ATTACCANTE - Maldini e Massara cercano infatti un attaccante. Pellegri al momento non ha convinto e la carta d'identità di Ibrahimovic, come quella di Giroud, parla da se. Un altro giocatore più volte accostato al Milan è Luka Jovic. Il centravanti serbo non è mai riuscito a brillare con il Real Madrid, che aveva investito ben 63 milioni di euro per comprarlo dall’Eintracht Francoforte. Carlo Ancelotti gli ha voluto dare una chance, ma in questa stagione i numeri dicono: zero gol e un assist in sette presenze. Per questo i rossoneri potrebbero tornare alla carica proprio per Kramaric.