Ag.Kramaric: “Con Giroud formerebbe una coppia ideale”

Vincenzo Cavaliere, agente di Andrej Kramaric , sembra quasi 'sponsorizzare' il suo assistito per il Milan in questo calciomercato estivo. Parlando, infatti, in esclusiva a 'SportItalia' sui numeri dell'attaccante croato, classe 1991.

"Kramaric è un giocatore strepitoso. Farebbe la differenza in qualsiasi squadra. Lui è una macchina da gol non solo in Bundesliga, ma anche nella Nazionale croata, nella quale è una pedina fondamentale del gruppo". Nella stagione 2021-2022, addirittura, il giocatore (che già Zvonimir Boban provò a portare in rossonero nel 2020, n.d.r.) servì 11 assist per i compagni. È il classico numero 9, dunque, non altissimo (177 centimetri) che fa bene la prima punta, ma anche la seconda.