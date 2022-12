Kolo Muani: e quell’indiscrezione di mercato che riguarda il Milan

Come riporta calciomercato.com Maldini aveva segnalato il nome del giocatore, all’epoca in forza al Nantes e considerato uno dei migliori giovani del paese. Il fatto che il contratto del giocatore con i francesi fosse in scadenza aveva “tentato” e non poco i rossoneri, che provarono a prenderlo anche il Gennaio successivo a parametro zero. Alla fine però, nonostante la stima del dirigente dei diavoli, la trattativa non andò in porto.