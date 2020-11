MILANO – Simon Kjaer è la vera scoperta, e non solo per il Milan, di questo inizio di stagione. Il centrale danese è il calciatore più utilizzato in questa prima parte di campionato dal tecnico rossonero, Stefano Pioli. Ha infatti superato i mille minuti, assestandosi a 1002′ complessivi tra campionato ed Europa League. Dietro l’ex Atalanta e Siviglia troviamo Theo Hernandez (930′) e Calabria (889′).