Khelaifi: “Sarà una sfida titanica tra grandi club, proprio da Champions”

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA. Il numero uno dei parigini ha parlato della sfida di questa sera, dal nuovo progetto societario e al rispetto del Milan.

MILAN-PSG:

"Sono deluso di non esserci, ho provato a convincere il medico, ma non si può fare. Non sarà facile star lontano dai miei giocatori, Luis Enrique e il d.s. Luis Campos con cui sono in contatto continuo. San Siro ha storia e atmosfera incredibili. È una fortezza dove si gioca contro 12 avversari. E amo Milano: ci vengo spesso per affari e svago. La guarderò in tv: sarà una sfida titanica tra grandi club, proprio da Champions".

DONNARUMMA: "Gigio è tra i migliori portieri al mondo, è ancora giovane, molto professionale, una persona fantastica. Quando firmò per noi vinse l’Europeo con l’Italia da miglior giocatore, una cosa incredibile per un portiere. Avevamo provato a prenderlo già due o tre anni prima. Quello che ha fatto con il Milan è incredibile. Ho grande rispetto per lui e per il Milan".

RIVOLUZIONE: "Al Psg è in corso una rivoluzione? Più che rivoluzione, evoluzione. Puntiamo al top, sempre alla ricerca di come migliorare e crescere. Per nuove fondamenta servono tempo, un obiettivo, pazienza, perseveranza. Un progetto si costruisce con un piano, non su un paio di gare. E poi abbiamo una nuova filosofia di lungo periodo, sul collettivo, non più sui singoli. Oggi mi piace guardare il Psg, come penso i nostri fan. E’ la strada giusta, anche con il nuovo centro di allenamento, il migliore al mondo: è una spinta per il futuro".

MBAPPE’ E ZAIRE-EMERY: "Mbappé al Real Madrid? Non ho visto il loro comunicato, siamo tutti focalizzati su noi stessi e il nostro calcio, non sugli altri. Kylian continua a raggiungere grandi traguardi e magari la gente lo dà per scontato, ma nessuno ha giocato due finali mondiali segnando pure una tripletta. Ripeto: Kylian è il migliore al mondo, è fantastico vederlo alla guida di Psg e Francia. Ha un effetto positivo sui nostri giovani, ci aiuta a costruire il nostro futuro. Zaire-Emery il nuovo Verratti? Innanzitutto, rendo omaggio a Verratti per il contributo dato al Psg in undici anni: è un giocatore fantastico, l’Italia e la Nazionale devono esserne fiere. Warren è speciale, cresciuto da noi, fa cose fenomenali, ed è così maturo per la sua età. Non va paragonato, è unico. Sta tracciando la sua strada. E’ leale, appassionato e ha una bella famiglia, un buon entourage. Siamo fortunati ad avere giocatori così. I migliori vogliono venire da noi, ma ormai i migliori giovani li formiamo. Il nostro nuovo centro di allenamento è al cuore della prossima fase di sviluppo".

