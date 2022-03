Caressa: “Kessie? Il Milan si sta tirando fuori dal gioco dei procuratori”

Il noto commentatore Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale Youtube dei mancati rinnovi di Kessie e Dybala

In esclusiva sui propri canali Youtube ha parlato il noto commentatore sportivo per Sky Sport Fabio Caressa che sui mancati rinnovi di Kessie e Dybala ha detto: “Le due questione hanno dei punti in comune. Ve lo dico subito: condivido pienamente le scelte societarie. Il Milan ha una visione e questa visione non prevede una spesa così elevata per Kessie ”.

In esclusiva a Station Radio ha parlato Giuseppe Bisantin. Il noto giornalista di Rai Radio1 ha detto la sua sulla lotta Scudetto. Le sue parole: "Molto bella. È da anni che non vedevamo una sfida così. Ora c'è il Milan in vetta, potrebbe aver preso fiducia da questi risultati dopo averli persi con tante cosiddette 'piccole'. La Juventus sta recuperando tanti punti, ma, onestamente, non so se riuscirà a rientrare in corsa per lo scudetto. Settimane fa non avrei detto Milan favorito, ma ora, visti anche i risultati striminziti, qualcosa in più ce l'ha anche se non ha l'organico migliore secondo me". Queste le parole in esclusiva a Station Radio del noto giornalista per Rai Radio1 Giuseppe Bisantin.