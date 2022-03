Busquets su Frank Kessié: “È Xavi che lo ha voluto, giocatore forte”

Il veterano del Barcellona sull'arrivo di Frank Kessié, prossimo a completare il centrocampo blaugrana di Xavi.

L'addio di Frank Kessié ha scatenato le più disparate dichiarazioni sui social da parte dei tifosi rossoneri e non sono passate inosservate le sue dichiarazioni sulla permanenza al Milan, promessa di fatto non mantenuta. C'è chi è convinto che il Milan prenderà un sostituto all'altezza, chi sostiene che sarà ancora meglio dell'ivoriano e chi si è scagliato contro la sua scelta di legarsi al Barcellona a fine stagione.

Si è anche discusso molto della sua possibile convivenza nel centrocampo blaugrana dal punto di vista tecnico- tattico e anche dalla Spagna si parla molto del suo approdo in terra catalana. Sergio Busquets, storico leader del centrocampo del Barcellona già ai tempi di Guardiola, è convinto che il neoacquisto possa far bene nella sua nuova avventura. Al programma Tù Diràs di RAC1 gli è stata chiesta una dichiarazione sull'impatto che avrà Frank Kessié alla corte di Xavi a Barcellona a partire dalla prossima stagione. Queste le sue parole:

"Frank è un giocatore forte fisicamente, sa impostare il gioco e perde pochi palloni. Sono sicuro che sarà in grado di darci una grossa mano, ci aiuterà. Dovrà inizialmente adattarsi un po' al nostro gioco ma sono convinto che ci riuscirà. Lo ha voluto Xavi, è stato lui a dare l'ok per il trasferimento.Personalmente sono molto contento che il Barcellona sia in una fase di ripresa. E sono molto contento del fatto che molti giocatori vogliano venire a giocare qui".