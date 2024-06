Milan, Kelly sfuma: il calciatore passa ufficialmente al Newcastle

Kelly diventa il primo arrivato del club nella finestra di mercato estiva dopo aver messo nero su bianco un contratto a lungo termine e indosserà la maglia numero 25. L'ex nazionale Under 21 dell'Inghilterra, che può giocare centralmente o a sinistra della difesa, ha giocato 23 volte in Premier League la scorsa stagione quando i Cherries si sono assicurati un 12° posto.

Commentando il suo trasferimento a Tyneside, Kelly ha detto: “È fantastico venire qui. So quanto è grande il club e quanto significa per tutti i tifosi, e voglio solo partire di corsa e mettermi al lavoro.

“È un grande trasloco per me e la mia famiglia - ovviamente essere al sud è un po' diverso - ma penso che la città di Newcastle sia meravigliosa, con il contrasto tra la vita cittadina e quella rurale.

“Non è stata una decisione difficile per me venire qui. Lavorando in precedenza con l'elettricista, so cosa vuole dai suoi giocatori e come vuole che giochino, e penso che con quello che posso portare abbia senso. Non vedo l’ora di iniziare.”