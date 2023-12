Kean svela: “Con Leao e McKennie abbiamo una canzone da far uscire”

Moise Kean si è raccontato ai microfoni di Dazn, nello speciale Dazn Heroes. Nel corso dell'intervista, l'attaccante della Juventus ha parlato della passione per la musica, che condivide anche con Rafael Leao . Il classe 2000 ha svelato anche un progetto che ha in cantiere con il numero 10 del Milan .

"Siamo in tre che la cantiamo, gli altri due sono amici che sono cresciuti con me. Il prossimo pezzo arriverà presto. Mi piace fare musica, mi calma. Weston McKennie e Rafa Leao sono spesso a casa mia: scriviamo e cantiamo. Abbiamo una canzone insieme che deve ancora uscire, ci stiamo lavorando . Ho cominciato a fare musica quando avevo 12 anni e facevo freestyle. Una persona può avere molti talenti e deve mostrarli".

