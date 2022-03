Kalulu, sessanta minuti con l’Under 21 francese

Con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha raccontato il match di Kalulu contro l'Irlanda del Nord

Siamo quasi agli sgoccioli dell'ultima sosta per le Nazionali, poi i campionati e le coppe non si fermeranno più fino al termine della stagione. Nelle prossime ore il Milan tornerà ad allenarsi a meno di una settimana dal match contro il Bologna, con la squadra pronta a riaccogliere via via gli assenti di questi giorni. Come Pierre Kalulu, impegnato nella serata di ieri.