Kalulu sull’Udinese: “Sono molto fisici, ma ci siamo preparati molto bene”

Sta per iniziare la prima sfida di campionato di questo Milan neo campione d'Italia. È pronto a scendere in campo di fronte ai suoi tifosi. L'avversario di oggi è l'Udinese del neo tecnico bianconero Andrea Sottil, pronto a far bene alla prima in trasferta. Deulofeu è il grande ex della sfida e sicuramente non vorrà deludere nessuno.