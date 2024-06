Juventus, Rabiot resta in bilico: il Milan osserva gli sviluppi

I bianconeri hanno recapitato una proposta di rinnovo del contratto per due anni, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026, con opzione per un'ulteriore stagione e stipendio da 7,5 milioni. Il Milan, dunque, starebbe monitorando con attenzione la situazione, per capirne la fattibilità. Il francese, sarebbe un innesto di qualità per il centrocampo dei rossoneri, data la sua carriera e la sua esperienza europea.