Juventus-Milan, il commento: finisce 1-2, passa il Milan

Primo tempo con poco Milan, netta la supremazia da parte della Juventus che al minuto 21' trova il gol del vantaggio. Rasoiata di Mbangula per Yildiz alle spalle di Theo, il turco controlla in area e fulmina Maignan con un destro potente sul primo palo. Nel restante corso della prima frazione nient'altro da segnalare.

Dopo un avvio di secondo tempo che raccontava una copia del primo, il Milan sale in cattedra e prende la partita in mano. Al minuto 71' Locatelli stende in area Pulisic, calcio di rigore per il Milan. Dal dischetto va lo stesso statunitense che insacca alle spalle di Di Gregorio e fa 1-1. Non tarda ad arrivare il gol della rimonta completa dei rossoneri che al minuto 76' trovano il vantaggio grazie ad un autogol di Gatti. Su un cross dalla destra di Musah la palla sbatte sul centrale bianconero che beffa il suo compagno Di Gregorio e si insacca. Dopo un sofferente recupero con un salvataggio di Gabbia miracoloso, termina il match, passa il Milan che affronterà il derby con l'Inter in finale.