Juventus-Milan, la Curva Sud non ci sarà: “Noi penalizzati”

Nella 34esima giornata il Milan andrà a Torino per affrontare la Juventus, ma la Curva Sud diserterà la trasferta per protesta: il motivo

Lorenzo Focolari Redattore 17 aprile 2024 (modifica il 17 aprile 2024 | 10:10)

Dopo Roma e Inter, ci sarà un altro big match. Nella 34esima giornata il Milanandrà all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus. Per il secondo anno consecutivo però la squadra rossonera non potrà contare sul supporto della Curva Sud in trasferta.

Attraverso un comunicato pubblicato sull'account Instagram, i responsabili della Curva hanno spiegato i motivi della protesta. Ancora una volta il problema sta nelle modalità di acquisto dei biglietti per il Settore Ospiti imposte dalla Juventus.

Il comunicato: "Viste le modalità di vendita che penalizzano di gran lunga la tifoseria organizzata, con l'iscrizione obbligatoria al sito della Juve per compare i biglietti e le tessere del tifoso, obbligatorie per l’acquisto, che funzionano solo in pochi casi (con l’impossibilità di fare il cambio nominativo), anche quest'anno abbiamo deciso di disertare la trasferta allo Stadium. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a non acquistare biglietti del settore ospiti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.