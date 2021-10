Juric sfida il Milan: “Li invidio, ma faremo una grande partita…”

Le parole del tecnico granata Juric e del rientrante da infortunio Praet in vista della partita contro il MIlan di domani sera.

SUL MILAN VISTO IN QUESTA STAGIONE - "Con il modo di lavorare di lavorare di Maldini, Massara e Pioli hanno creato una gran bella squadra. Hanno preso giocatori forti, giovani, con tante qualità e hanno puntato su di loro. Li invidio per i giocatori che hanno preso, sanno che c'è bisogno di gamba, tecnica e qualità ed è esattamente quello che hanno fatto. Hanno una squadra bella da vedere".

SU COSA LAVORARE PER POTER FARE PAURA AI ROSSONERI - "Bisogna fare una grande partita, esattamente come abbiamo fatto contro altre grandi squadre, ma sperare di avere un po' di fortuna in più rispetto alle partite precedenti".

SUL MILAN VISTO IN QUESTA STAGIONE- "Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo. Il Milan è una squadra molto forte e giocare a San Siro non è mai stato semplice, ma credo che abbiamo la fiducia necessaria per cercare di fare un buon risultato".