Jesus Colino: “L’Atletico dominerà, per loro sarà una finale”

A proposito del match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League, ha parlato il giornalista Jesus Colino.

Jesus Colino, giornalista di Diario AS, ha parlato ai microfoni di MilanNews della situazione in casa rossonera e delle ultime novità sulla sfida di questa sera contro l' Atletico Madrid del Cholo Simeon e. Queste sono state le sue dichiarazioni.

SULLA SFIDA ALL'ATLETICO - "Mi aspetto una partita in cui l'Atlético dominerà dall'inizio, volendo avere la palla e le occasioni fin dall'inizio. In Champions League e al Wanda Metropolitano, la squadra deve essere al meglio. Tuttavia, i giocatori e i tifosi sanno cosa e quanto hanno sofferto nella prima mezz'ora di Milano a San Siro".

SULLA PREPARAZIONE DEL CHOLO - "L'Atletico è consapevole che questa è una partita molto importante da quando la pausa per le Nazionali è iniziata tre settimane fa. È la prima "finale" della stagione. Questo si è notato soprattutto contro l'Osasuna, quando la squadra non ha giocato una buona partita. I colchoneros sono concentrati su questa partita".

SULLE ASSENZE IMPORTANTI - "João Félix non ci sarà, ma poter contare su Griezmann è un'ottima notizia per Simeone e per l'Atletico Madrid. Felipe sarà indisponibile a causa della squalifica".