Jesè: “Sono stato vicino all’Italia in passato, ora voglio guardare avanti”

L'ex giocatore del Real Madrid Jese Rodriguez ha parlato a TMW e si è espresso anche sul suo passato in cui fu vicino alla Serie A

Redazione Il Milanista

Jese Rodriguez è stato intervistato a TMW Radio e ha detto: "Ho avuto una carriera importante e piena di emozioni. Ho vissuto momenti buoni, ma anche meno buoni, con tante esperienze diverse che in un modo o in un altro mi hanno fatto crescere. L'avventura peggiore è stata sicuramente quella in Premier League, dove per varie circostanze non mi sono trovato bene".

Sul suo passato in cui fu vicino alla Serie A

"È vero, ho avuto delle offerte importanti dall'Italia ma alla fine ho preso altre decisioni. In questi anni ho vestito la maglia di alcuni fra i più prestigiosi club del mondo e ho vinto trofei come LaLiga, la Copa del Rey, la Ligue 1, la Supercoppa francese, la Champions, la Supercoppa europea, il Mondiale per club... Oggi preferisco guardare avanti, senza pensare a cosa avrei potuto fare di diverso".

Sul no di Mbappe al Real Madrid

"È stata una decisione personale, non sono nella sua testa e non posso quindi giudicare. Sono convinto che Kylian abbia fatto la scelta che riteneva migliore per sé stesso e per la sua carriera. Ci ho giocato due anni al Paris Saint-Germain, è un ragazzo fantastico e lo rispetto".

Sul suo ritorno al Las Palmas

"Sono nato a Gran Canaria e il Las Palmas fa quindi parte di me. Qui mi sono sentito fin da subito sostenuto dalla famiglia, dai tifosi e dagli allenatori che ho avuto, penso si sia visto anche in campo. Sarebbe stato davvero bello tornare in Liga con questi colori, per me ma ancora di più per questa piazza. Peccato".

Infine sulla mancata promozione in Liga

"I playoff sono sempre molto difficili. Abbiamo fatto una stagione davvero positiva, avevamo l'entusiasmo e la motivazione giuste in vista di questo doppio confronto col Tenerife. Ma, derby o non derby, per andare avanti devi battere ogni avversario. Non ci siamo riusciti". Queste le parole di Jese.