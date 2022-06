Jacobelli: “Il Milan sarà ancora più forte. Il fondo ha intenzioni serie”

Xavier Jacobelli, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto del suo intervento:

“Chi le disegna ci deve spiegare il motivo di questi cambiamenti continui. Quale occasione migliore per omaggiare la tradizione della Nazionale che il quarantennale della vittoria del Mundial ‘82? E invece no”.

“Si chiuderà un cerchio con un confronto molto prestigioso. Il tasso tecnico è elevatissimo, l’Argentina si presenterà in Qatar come una delle nazionali favorite.

“Rimane la grandezza di quell’impresa, erano 53 anni che mancava. Rimane la gioia collettiva, l’euforia popolare e la scarica emotiva nel Paese. Poi nel cammino successivo della Nazionale ci sono state prestazioni non all’altezza e gli episodi hanno fatto la differenza. L’eliminazione con la Macedonia mi ricorda quella del Mondiale dell’86, quando Bearzot chiamò i reduci dal mondiale precedente ma avevano le pile scariche. Così ha fatto Mancini a Palermo, anche per riconoscenza del gruppo storico”.

“È un fenomeno, non lo dico io ma i risultati straordinari della sua carriera. Nessun allenatore ha mai vinto 4 Champions, oltre a tutti i campionati nei top 5 paesi europei. Non c’è bisogno di aggiungere altro, sono molto felice per Carlo”.