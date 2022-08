Zazzaroni: “Il Milan lo guardiamo con occhi diversi, ma è lo stesso”

"Nella prossima giornata ci saranno dei test di verifica con Lazio-Inter, Roma-Juventus e Fiorentina-Napoli. La squadra di Spalletti ha tirato 142 volte in porta in due partite, hanno una qualità offensiva incredibile" ha proseguito il direttore del quotidiano sportivo.

"La Roma stasera non mi è piaciuto tantissimo anche se l’anno scorso l’avrebbe pareggiata. La Juventus l’ho vista peggio onestamente. Milan? Quest’anno lo guardiamo in occhi diversi, è la stessa squadra dell’anno scorso senza Kessie" ha concluso Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni anche al Corriere dello Sport ha commentato la Serie A ed il Milan: "Lo Scudetto dalla panchina. La Juve sta meno bene". Secondo il direttore del quotidiano romano, saranno i cambi a fare la differenza per la vittoria della Serie A: "Vince lo scudetto chi ha la panchina più lunga e di qualità e - fattore altrettanto decisivo - un allenatore in grado di gestire l’abbondanza con intelligenza e autorevolezza". Delle 5 big prese in esame, ovvero Inter, Milan, Roma, Napoli e Juventus: "la Juve è quella che sta meno bene, almeno teoricamente: considerando impiegabili i titolarissimi Pogba, Di Maria e Chiesa, dietro ci sono Arthur, Kean, Miretti, Gatti, Rugani, De Sciglio, Milik, Fagioli e Rovella. Arthur, Kean e Rugani erano peraltro dati per partenti, mentre Fagioli e Rovella potrebbero essere prestati. Un problema simile l’ha Maurizio Sarri".