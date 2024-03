Italiano: “Il Milan è in grande forma, giocheremo per Barone”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in vista del Milan in conferenza stampa. Sentiamo le sue parole...

Oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico della viola Vincenzo Italiano in vista del match contro il Milan di domani: "Bisogna subito ripartire e onorare al meglio il direttore, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questi colori e per questa società".